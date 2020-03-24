Ireland Baldwin büyük göğüslerinden böyle bahsetti

Baldwin ailesinin kızı Ireland Basinger Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Takipçileriyle ayna karşısında çektiği bir selfiesini paylaşan 24 yaşındaki Baldwin büyük göğüs ölçüsü yüzünden içine girmekte zorlandığı kıyafetinden dert yandı.

24 yaşındaki Ireland ayna karşısında çektiği karesine şu notu düştü:

“Göğüslerim kıyafetin üst kısmına uymuyorsa da umurumda değil, ben yine de düz göğüslü 20 yaşındaki sanat öğrencisi olduğumu iddia etmeye devam edeceğim.”

