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Ireland Baldwin büyük göğüslerinden böyle bahsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Yaptığı farklı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Ireland Baldwin, bu defa çektiği selfie üzerinden göğüsleri hakkında bir yorumda bulundu.

Baldwin ailesinin kızı Ireland Basinger Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Takipçileriyle ayna karşısında çektiği bir selfiesini paylaşan 24 yaşındaki Baldwin büyük göğüs ölçüsü yüzünden içine girmekte zorlandığı kıyafetinden dert yandı.

24 yaşındaki Ireland ayna karşısında çektiği karesine şu notu düştü:

“Göğüslerim kıyafetin üst kısmına uymuyorsa da umurumda değil, ben yine de düz göğüslü 20 yaşındaki sanat öğrencisi olduğumu iddia etmeye devam edeceğim.”

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Anahtar Kelimeler:
Ireland baldwin, Ireland Baldwin göğüs,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tek derdin bu olsun
sal gitsin o zaman biz bakmayız...
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