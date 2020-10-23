Ireland Baldwin göğüs ucuyla mesaj verdi!

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine ünlü simalardan çağrılar gelmeye devam ediyor. Manken Ireland Baldwin, göğüs uçlarını 'Oy Verdim' etiketiyle kapattığı fotoğrafıyla Instagram’ın ateşini yükseltti.



Amerikalı aktör Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden doğan model Ireland Baldwin, Instagram’dan yaptığı iddialı paylaşımla Amerikalılara oy verin çağrısı yaptı.



Havuz başında üstsüz bir şekilde poz veren 25 yaşındaki model göğüs uçlarını 'Oy Verdim' etiketiyle kapattı.

Los Angeles'taki evinin arka bahçesinde poz veren Baldwin, "oy vermek harika ve orantısız göğüsler de öyle," diye yazdı.



Makyajsız olduğu fotoğrafları çok kısa sürede yorum ve beğeni rekoru kırdı.

