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Ireland Baldwin iç çamaşırlı pozuyla tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Ireland Basinger Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina günlerinde en çok özlem duyduğu şeyi paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımına tepki yağdı.

Alec Baldwin ve Kim Basinger gibi Hollywood’un iki ünlü isminin kızları olan Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından takipçileriyle renkli paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla fiziğini sergilemekten de geri durmayan 24 yaşındaki manken ve oyuncu Ireland bu defa da karantina günlerinde özlem duyduğu bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

Vücudundaki dövmelerin göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan genç manken bu karenin altına “Dövme yaptırmayı özledim” notunu düştü.

Takipçileri Ireland’ın bu paylaşımına ‘İnsanlar ölürken senin özlem duyduğun tek şey bu mu?’ diye tepki gösterirken 24 yaşındaki Ireland’ın fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

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