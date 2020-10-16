Ireland Baldwin küçük kırmızı iç çamaşırlarıyla mutfakta!

Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin sosyal medyada sınırları zorladı.



24 yaşındaki Baldwin kendisine küçük gelen kırmızı iç çamaşırlarıyla pozlar verdi. Evinin mutfağında verdiği pozları paylaşan ünlü modele beğeni yağdı.

Ireland Baldwin, kadınların regl dönemi sırasında sızıntıyı engelleyen özel üretim iç çamaşırının tanıtımını yapmak için geçtiğmiz günlerde eteğini kaldırarak çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşmıştı. Ünlü modelin bu pozları da olay olmuştu.



