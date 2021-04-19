Ireland Baldwin öyle bir yerine dövme yaptırdı ki...

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Baldwin geçtiğimiz hafta belinden kasığına kadar uzanan dövmesini sosyal medya hesabından yayınlamış ve olay olmuştu. Dövme yaptırmayı çok özlediğini söyleyen ünlü model son kararıyla olay oldu.

Kalçasına dövme yaptıran ünlü model bunu bir de sosyal medyadan paylaştı.

Ireland Baldwin'in paylaşımı takipçilerini ikiye bölerken bazı takipçiler ise bu poza yorum yağdırdı.



