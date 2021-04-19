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Ireland Baldwin öyle bir yerine dövme yaptırdı ki...

19.04.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor. Ünlü model son olarak yeni dövmesiyle olay oldu.

Ireland Baldwin öyle bir yerine dövme yaptırdı ki...

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Baldwin geçtiğimiz hafta belinden kasığına kadar uzanan dövmesini sosyal medya hesabından yayınlamış ve olay olmuştu. Dövme yaptırmayı çok özlediğini söyleyen ünlü model son kararıyla olay oldu.

Ekran Alıntısı

Kalçasına dövme yaptıran ünlü model bunu bir de sosyal medyadan paylaştı.

Ireland Baldwin'in paylaşımı takipçilerini ikiye bölerken bazı takipçiler ise bu poza yorum yağdırdı.


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Ireland Baldwin
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