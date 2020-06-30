MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ireland Baldwin plaja indi! Mavi bikinisiyle dikkat çekti

Ireland Baldwin plaja indi! Mavi bikinisiyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında aylarca evinden çıkmayan model Ireland Baldwin, önceki gün sevgilisi Corey Harper ile birlikte Malibu'da görüntülendi.

Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin, müzisyen sevgilisi Corey Harper ile objektiflere takıldı.

24 yaşındaki Baldwin, mavi-beyaz kareli bikinisi ve saçındaki aksesuarla dikkat çekti. Ünlü model, bir ara sevgilisi Harper'a güneş kremi sürdü.

Baldwin, daha sonra da uzun süre köpekleriyle oynadı. Plaja ulaşıncaya kadar maskesini yüzünden çıkarmayan Baldwin, kumsala gittiğinde ise ilk iş olarak maskeyi çıkardı.

Ireland Baldwin mavi kendisine küçük gelen bikinisiyle dikkatleri üstüne çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktıRıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı
25 Haziran'da yitirdiğimiz Kazım Koyuncu anlamlı sözleri, şarkıları.. 25 Haziran'da yitirdiğimiz Kazım Koyuncu anlamlı sözleri, şarkıları..
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

Şike suçlaması! "Alanyaspor bilerek gol atmadı"

Şike suçlaması! "Alanyaspor bilerek gol atmadı"

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Esendemir'in kızı Eceşan Esendemir yoğun bakımdan çıktı

Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yaptı! Dikkat çeken paylaşım

Doğum yaptı! Ziyaretçi kabul etmediklerini böyle duyurdu

Ufuk Bayraktar hakkında eşini aldattı iddiası! Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Ufuk Bayraktar hakkında eşini aldattı iddiası! Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Yıldız Asyalı ve Kerem Saka evlendi!

Arka Sokaklar'a gelin gitti! İşte ilk kareler

Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

Katy Perry'den intihar itirafı

Katy Perry'den intihar itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.