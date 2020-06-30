Ireland Baldwin plaja indi! Mavi bikinisiyle dikkat çekti

Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland Baldwin, müzisyen sevgilisi Corey Harper ile objektiflere takıldı.

24 yaşındaki Baldwin, mavi-beyaz kareli bikinisi ve saçındaki aksesuarla dikkat çekti. Ünlü model, bir ara sevgilisi Harper'a güneş kremi sürdü.

Baldwin, daha sonra da uzun süre köpekleriyle oynadı. Plaja ulaşıncaya kadar maskesini yüzünden çıkarmayan Baldwin, kumsala gittiğinde ise ilk iş olarak maskeyi çıkardı.

Ireland Baldwin mavi kendisine küçük gelen bikinisiyle dikkatleri üstüne çekti.

