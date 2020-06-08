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Ireland Baldwin protestoculara yiyecek ve su dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Ünlü model Ireland Baldwin, ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilerde bir kez daha objektiflere takıldı.

Ireland Baldwin protestoculara yiyecek ve su dağıttı

Sinema dünyasının iki usta oyuncusu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan model Ireland Baldwin, George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan gösterilerde yer almaya devam ediyor.

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Baldwin, sevgilisinin yanı sıra bir grup arkadaşıyla birlikte bir kamyonetle protesto konvoyuna katıldı.

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Kıyafetine uygun renkte maskesiyle dikkat çeken ünlü model, bir yandan slogan atarken bir yandan da yanında getirdiği yiyecekleri göstericilere dağıttı.

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Baldwin göstericilere cips, şeker, su ve soğuk içecek gibi şeyler ikram etti.

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24 yaşındaki model son zamanlarda neredeyse her gün Los Angeles çevresindeki protestolarda objektiflere takılıyor.

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