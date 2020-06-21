MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ireland Baldwin transparan tercihiyle tüm dikkatleri üstüne çekti

Ireland Baldwin transparan tercihiyle tüm dikkatleri üstüne çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Karantina sürecinde aldığı kilolara isyan eden ve geçtiğimiz haftalarda George Floyd gösterilerinde görüntülenen ünlü manken Ireland Baldwin, bu kez Los Angeles'ta hamburger yerken görüntülendi. Ireland Baldwin sütyen sevmeyen ünlüler kervanına katıldı.

Karantina sürecinde aldığı kilolardan yakınan Ireland Baldwin, önceki gün hamburger yerken objektiflere yansıdı. Salgın nedeniyle Los Angeles'taki evinde sevgilisiyle karantinaya giren 24 yaşındaki Baldwin, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Karantina sürecinde fazla yiyip içtiğini belirten bir paylaşımda bulunan ünlü model, pantolonunu giymeye çalışırken görüldüğü anlara "Karantinada çok kilo aldım" yazmıştı.

-t0Zjv97xU-kxHc-UVT3ZA

Bunun üzerine Ireland Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir hamburgercide objektiflere takıldı. Bir arkadaşıyla buluşan Baldwin, hamburgerciye gitti.

Buradan hamburger ve içecek alan iki arkadaş sonra da bir banka oturup aldıklarını keyifle yedi.

Güzel modelin tranparan tercihi ise gözlerden kaçmadı. Sütyensiz hali ve rahatlığıyla dikkat çeken Baldwin görüntü vermekten kaçınmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Ne filtre ne fotoşop! Bikinisiyle şov yaptıNe filtre ne fotoşop! Bikinisiyle şov yaptı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydan Şener'den filtresiz bir bikinili poz daha!

Ne filtre ne fotoşop! Bikinisiyle şov yaptı

Feyza Çıpa'dan Kutsi açıklaması! Lüks otomobil Feyza'da kaldı

'Son sözümü söyledim' Lüks otomobil onda kaldı

Meltem Miraloğlu tecavüz açıklamasıyla gündem oldu

Tecavüz açıklamasıyla gündem oldu

Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için paylaştı!

Göğsünün altındaki beni göstermek için paylaştı

Hayal Köseoğlu'dan selülit ve kavga haberlerine bikinili paylaşımla yanıt

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ziyaret etti!

Aşıkları ziyaret etti! Bomba paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.