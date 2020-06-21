Ireland Baldwin transparan tercihiyle tüm dikkatleri üstüne çekti

Karantina sürecinde aldığı kilolardan yakınan Ireland Baldwin, önceki gün hamburger yerken objektiflere yansıdı. Salgın nedeniyle Los Angeles'taki evinde sevgilisiyle karantinaya giren 24 yaşındaki Baldwin, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Karantina sürecinde fazla yiyip içtiğini belirten bir paylaşımda bulunan ünlü model, pantolonunu giymeye çalışırken görüldüğü anlara "Karantinada çok kilo aldım" yazmıştı.

Bunun üzerine Ireland Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir hamburgercide objektiflere takıldı. Bir arkadaşıyla buluşan Baldwin, hamburgerciye gitti.

Buradan hamburger ve içecek alan iki arkadaş sonra da bir banka oturup aldıklarını keyifle yedi.

Güzel modelin tranparan tercihi ise gözlerden kaçmadı. Sütyensiz hali ve rahatlığıyla dikkat çeken Baldwin görüntü vermekten kaçınmadı.

