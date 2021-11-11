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  4. Ireland Baldwin vibratör paylaştı! Gelen mesajı ifşa etmesiyle gündem oldu

Ireland Baldwin vibratör paylaştı! Gelen mesajı ifşa etmesiyle gündem oldu

11.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sette kazayla katil olan ve hakkındaki soruşturma süren Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin kendisine gelen çirkin yorumları ifşa etti.

Ireland Baldwin vibratör paylaştı! Gelen mesajı ifşa etmesiyle gündem oldu

Usta oyuncu Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Babasının yaşadığı acı olaydan sonra da paylaşımlar yaparak dikkat çeken Baldwin kendisine bu paylaşımlar sonrasında gelen çirkin mesajlardan bıktı.

Son olarak vibratör paylaşımı yapan model gelen mesajları ifşa etti. Ireland Baldwin bir mesajda yazan "Gerçeği varken buna gerek var mı?" sorusunu şaşkınlıkla karşıladı.

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Ireland Baldwin açıklamasında "Gelen kutum z jenerasyonu ve trollerin mesajıyla dolu. Bana şişman domuz, iğrenç f..işe, şetana tapan vb. gibi mesajlar yağıyor. Ama bu en iyi mesaj olmalı" dedi.


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Ireland Baldwin
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