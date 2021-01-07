Ireland Baldwin yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Baldwin paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Genç model cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sadece çizme giyerek çıplak poz veren ünlü model bu hallerini takipçileriyle paylaşınca olay oldu. İç çamaşırı dahi giymeden pozlar veren Baldwin paylaşımını sansürsüz paylaşınca takipçilerinden yorum geldi.

Instagram'ın fotoğrafı kaldırmasını isteyen bir kısım takipçi ise ünlü modeli şikayet etti.

Çoğu takipçi ise bu paylaşımları çok ateşli bularak yorum ve beğeni yağdırdı.



