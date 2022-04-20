İrem Arin, diş tedavisi sonrası yurda dönerken yolda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kız yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberlerin ardından İrem Arin kimdir? İrem Arin ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Olaya ilişkin detaylar haberimizde...

İREM ARİN KİMDİR?

İrem Arin, Çorum Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisiydi. 24 yaşındaki genç kız Çorum'da bir arkadaşıyla birlikte gittiği ağız ve diş merkezinde diş tedavisi görüyordu.

İREM ARİN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden arkadaşıyla birlikte çıktıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Genç kız, fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Üniversiteli İrem'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

İREM ARİN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Çorum Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi İrem Arin, 24 yaşında hayata gözlerini yumdu.

