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İrem Çiçek, CHP'den ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

CHP'nin CNN Türk'e yönelik boykot kararının ardından kanaldaki bir programa katılan İrem Çiçek, partiden ihraç edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İrem Çiçek, CHP'den ihraç edildi

CNN Türk yayınına katıldığı için 'partiden ihraç' talebiyle disipline sevk edilen avukat İrem Çiçek, partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İrem Çiçek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Evde kalın uyarılarının geldiği bugünlerde CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu'nun aldığı CNN kararı bugün elime ulaştı. Karara muhalefet şerhi düşen meslektaşlarıma teşekkür ederim. CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır.

"YÖNETİMDEKİ BU ZİHNİYETE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİM"

Partilerin sözde özgürlükçü ve demokrat olmak yerine özde bu ilkeleri benimsemeleri adına, CHP yönetiminin bol keseden verdiği bu ve benzeri ihraç kararlarına, yani yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim. Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta çıkacak karar her ne olursa olsun hayrıma olacaktır.

CHP'NİN BOYKOT KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bundan böyle CNN Türk ekranlarında yer almayacaklarını açıklamıştı.

İREM ÇİÇEK KİMDİR?

Avukat İrem Çiçek, Emekli Albay ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kızıdır. 1986 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen İrem Çiçek Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yüksek Lisans yapmıştır. New York Üniversitesinde ise Amerikan Hukuk Sistemi programını tamamlamıştır.

Eğitim hayatının ardından İstanbul ve Ankara'da farklı hukuk bürolarında çalışmış 2012 yılından bu yana Serbest Avukatlık çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat İrem Çiçek İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Tokat Reşadiye'lidir.

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