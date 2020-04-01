İrem Çiçek, CHP'den ihraç edildi

CNN Türk yayınına katıldığı için 'partiden ihraç' talebiyle disipline sevk edilen avukat İrem Çiçek, partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İrem Çiçek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Evde kalın uyarılarının geldiği bugünlerde CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu'nun aldığı CNN kararı bugün elime ulaştı. Karara muhalefet şerhi düşen meslektaşlarıma teşekkür ederim. CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır.

"YÖNETİMDEKİ BU ZİHNİYETE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİM"

Partilerin sözde özgürlükçü ve demokrat olmak yerine özde bu ilkeleri benimsemeleri adına, CHP yönetiminin bol keseden verdiği bu ve benzeri ihraç kararlarına, yani yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim. Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta çıkacak karar her ne olursa olsun hayrıma olacaktır.