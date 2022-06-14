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İrem Derici bikinili tatil pozuyla olay yarattı! "Yiyin birbirinizi..."

14.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel şarkıcı son olarak çıktığı tatilden pozlarını takipçileriyle paylaştı. Bikinili ve mini şortlu pozuyla takipçilerini mest eden İrem Derici paylaşımının altına, "Tatildeyim, yiyin birbirinizi" sözleriyle dikkat çekti.

İrem Derici bikinili tatil pozuyla olay yarattı! "Yiyin birbirinizi..."

İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. Sık sık takipçileriyle iletişim kuran güzel şarkıcı son olarak bikinili pozlarıyla düzgün fiziğini sergiledi. Tatile çıkan ve cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının iddialı pozu olay yarattı.

BİKİNİSİYLE FİT VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Yoğun süren iş temposunun ardından kendine zamana ayıran güzel şarkıcı İrem Derici, Alaçatı'ya gitti. Tatile çıkan ve cesur bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel şarkıcı adeta herkesi büyüledi.

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Fit fücuduyla dikkat çeken İrem Derici'nin paylaşımının altına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri, "Bu nasıl bir güzellik" gibisinden yorumlarda bulundu.

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PEMBE ELBİSESİYLE MEST ETMİŞTİ

Son olarak Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde pembe elbisesiyle bir paylaşım yapan güzel şarkıcı, takipçilerini resmen güzelliğiyle büyülemişti.

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Göğüs dekolteli muhteşem bir elbiseyle objektif karşısına geçen güzel şarkıcının pozlarına birçok kişi yorum yağdırmıştı.

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İrem Derici Instagram
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