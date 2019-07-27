İrem Derici Bodrum'da yakalandı!

\u0130rem Derici arkada\u015flar\u0131yla birlikte Bodrum'da tatile \u00e7\u0131kt\u0131.\nBikinili g\u00f6r\u00fcnt\u00fc vermek istemeyen \u0130rem Derici, neredeyse t\u00fcm g\u00fcn\u00fc locada ge\u00e7irdi. Yan plajda kendi \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyunca da keyfi yerine geldi. (gecce)\nPARTNER\u0130\u015fte p\u00fcr\u00fczs\u00fcz bir cilt i\u00e7in 7 y\u00f6ntemEl Roman karde\u015fler sezonu a\u00e7t\u0131!Merve Bolu\u011fur sezonu a\u00e7t\u0131
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