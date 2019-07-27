MAGAZİN

İrem Derici Bodrum'da yakalandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Arkadaş grubuyla Bodrum’da tatil yapan İrem Derici, önceki gün plajda objektife takıldı.

İrem Derici arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıktı.

Bikinili görüntü vermek istemeyen İrem Derici, neredeyse tüm günü locada geçirdi. Yan plajda kendi şarkılarının çalındığını duyunca da keyfi yerine geldi. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Bodrum tatil

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