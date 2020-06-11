İrem Derici cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Son günlerde Seren Serengil ve Bircan Bali ile olan kavgasıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici Twitter'da yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Onedio’nun Twitter üzerinden sorduğu soruya Derici verdiği yanıtla güldürdü.

Derici, sitenin ‘Cinsel hayatınızı bir şarkı sözü ile anlatın’ paylaşımı üzerine ‘Perişanım. Ne tadım kaldı ne iştahım’ diyerek cevap verdi. Derici bir takipçisinin "Sen İrem Dericisin yaa milyonlarca erkeğin rüyasını süsleyen bir kadınsın nasıl bir yorum bu yaa" tepkisine ise "Mizah ulan" yanıtını verdi.

