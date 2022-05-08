MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den Cem Belevi'ye ağır gönderme! "Sefil hayatının geri kalanında..."

İrem Derici'den Cem Belevi'ye ağır gönderme! "Sefil hayatının geri kalanında..."

08.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen İrem Derici, son dönemde şarkıcı Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Belevi ile yollarını ayıran İrem Derici'den ünlü şarkıcıya ağır göndermeler geldi.

İrem Derici'den Cem Belevi'ye ağır gönderme! "Sefil hayatının geri kalanında..."

O Ses Türkiye programında Hülya Avşar'ın takımında yarı finale kadar yükselen İrem Derici, yarışmada seslendirdiği şarkılarla büyük başarı kaydetmişti. 2012'den beri piyasada aktif olarak rol alan Derici, birçok hit parçaya imza atmıştı. Derici, son olarak Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

CEM BELEVİ'YE YAPTIĞI GÖNDERME GÜNDEM OLDU!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son olarak şarkıcı Cem Belevi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulmuştu.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

İki ünlü şarkıcı Cem Belevi ve İrem Derici bir süredir beraberlik yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi, arasında şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.

cem-belevi2

Daha önce ihanet nedeniyle yollarını ayıran çift, yine ihanet sebebiyle ilişkilerini sonlandırmıştı.

iremdericii2

Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Cem Belevi hakkında göndermeli paylaşımda bulundu.

iremdericii3

İşte İrem Derici'nin çok konuşulan o açıklaması...

irem-dericii

iremdericii4

iremdericii1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT, Netflix'e rakip oluyor! Sürpriz proje açıklandıTRT, Netflix'e rakip oluyor! Sürpriz proje açıklandı
Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadıMiami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı
Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktıYüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''

Rize, Artvin ve Trabzon gezileri gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Rize, Artvin ve Trabzon gezileri gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!

Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!

Asgari ücretlileri umutlandıran açıklama! AK Partili isim duyurdu: Şimdi yıl ortasında...

Asgari ücretlileri umutlandıran açıklama! AK Partili isim duyurdu: Şimdi yıl ortasında...

İlginizi Çekebilir

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.