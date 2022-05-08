İrem Derici'den Cem Belevi'ye ağır gönderme! "Sefil hayatının geri kalanında..."

O Ses Türkiye programında Hülya Avşar'ın takımında yarı finale kadar yükselen İrem Derici, yarışmada seslendirdiği şarkılarla büyük başarı kaydetmişti. 2012'den beri piyasada aktif olarak rol alan Derici, birçok hit parçaya imza atmıştı. Derici, son olarak Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

CEM BELEVİ'YE YAPTIĞI GÖNDERME GÜNDEM OLDU!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son olarak şarkıcı Cem Belevi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulmuştu.

İki ünlü şarkıcı Cem Belevi ve İrem Derici bir süredir beraberlik yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi, arasında şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.

Daha önce ihanet nedeniyle yollarını ayıran çift, yine ihanet sebebiyle ilişkilerini sonlandırmıştı.

Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Cem Belevi hakkında göndermeli paylaşımda bulundu.

İşte İrem Derici'nin çok konuşulan o açıklaması...





