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  4. İrem Derici'den dans şov! 'Pandemiden sonra elalem şovu görecek'

İrem Derici'den dans şov! 'Pandemiden sonra elalem şovu görecek'

30.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez’in 20 yıl önce (2001) çıkan 'Love Don’t Cost a Thing' şarkısının koreografisini 'Dünya Dans Günü’ne özel olarak yeniden canlandırdı.

Bir süredir Dans Fabrika’nın kurucusu Ömer Yeşilbaş’tan dans dersleri alan İrem Derici’ye video da 6 erkek dansçı eşlik etti. Amerikalı koreograf Darrin Dewitt Henson’e ait olan hip-hop dans koreografisini İrem Derici’nin yakın dostu Murat Joker çekti.

İrem Derici Dans Video Foto 2

Pandemi biter bitmez şovlarını sahnesine taşımak istediğini söyleyen İrem Derici, “Dünya starlarından eksiğimiz yok; fazlamız var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında elalem sahne şovunu görecekler' dedi.

İrem Derici Dans Video Foto 4

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Jennifer Lopez
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