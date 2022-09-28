MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den Elazığ konserinin iptal kararına tepki: Sevenlerimle arama giremezsiniz

İrem Derici'den Elazığ konserinin iptal kararına tepki: Sevenlerimle arama giremezsiniz

28.09.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konser iptal edileceği belirtildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" dedi.

İrem Derici'den Elazığ konserinin iptal kararına tepki: Sevenlerimle arama giremezsiniz

Elazığ’da 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte Festivali'nde 30 Eylül tarihinde Sanatçı İrem Derici, 1 Ekim tarihinde Mithat Beli ve Kadir Uçan, 2 Ekim tarihinde ise Sakiler grubu sahne alacaktı.

Ancak şehirdeki bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, İrem Derici'nin Elazığ'da konser verecek olmasına tepki gösterdi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.

301735999_175946424922991_1093984749832258909_n

"EN KISA ZAMANDA BİR ŞEKİLDE BULUŞUP..."

İrem Derici, konser iptali konusunda sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Aralık 2021'de Elazığ'da verdiği konserin görüntülerini de paylaşan Derici, şunları söyledi:

“Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz.

İD1

En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en güzel kızı iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!Dünyanın en güzel kızı iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!
Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındıKorkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı
Göğüslerini büyüttü! Gömlek çıkınca dekolte göründüGöğüslerini büyüttü! Gömlek çıkınca dekolte göründü
Anahtar Kelimeler:
Elazığ İrem Derici konser sosyal medya amanda döviz fiyatları söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!

Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

İlginizi Çekebilir

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.