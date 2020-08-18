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İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bir dönem şarkıcı İrem Derici ile birlikte olan Lider Şahin verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Derici'nin bu açıklamaya yanıtı sert oldu.

İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme

Şarkıcı Selami Şahin’in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile birlikte olmuş ve bu aşk magazin programlarında uzun bir süre konuşulmuştu.

Yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra birbirleri hakkında yorumda bulunmayan çiftten Lider Şahin verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” şeklinde bir açıklamada bulundu.

iremderici-twitter

Şarkıcı İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajı öğrendikten sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir göndermede bulundu ve “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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