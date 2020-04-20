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İrem Derici'den estetik itirafı: Tek bir yerim var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 22:02 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak adına kendini önlem amaçlı evde karantinaya alan şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına telefonla bağlandı.

İrem Derici'den estetik itirafı: Tek bir yerim var

Bir radyo programına telefonla bağlanan İrem Derici, yeni şarkısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.

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Derici, evde çektiği klibi için kendi makyajını, kendi yaptığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İrem Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Evde klip çekmek değişik. Murat Joker geldi, evde klip çekecek ama benim evin dekoru hiç öyle tasarım değil. Muşambayla evin içini örttük."

Derici, "Edis’in evde çektiği klibi de sevdim ama izledikçe başım dönüyor. O nasıl ev öyle, hiç durmuyor klipte" diyerek Edis'e yayından selam gönderdi.

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İrem Derici, İrem Derici estetik,

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