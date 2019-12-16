İrem Derici'den Hande Yener'e: Kendi üretiyor mu?

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, pop-rap tartışması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Derici açıklamasında "Artık delirdik, mekanın sahibi muhabbeti bitti ondan sonra' pop öldü, pop dirildi' muhabbeti başladı. Müziğin hiçbir türü ölmez. Hande üretiyor mu? Kaç yıldır tanışıyoruz ediyoruz ama ben de son iki senedir eski hitlerim gibi üretemiyorum. Kimse üretemiyor. Herkesin kendi kapısının önünü temizlemesi lazım. Bu kadar basit. Herkes ne yaptım ne ettim diye bakacak. Manyak mıyız biz? Rapi mi kıskanıyoruz? Rap kan ağlasın o zaman. Yüzyıllardır ölü müydü dirildi? Kartelle büyüdük.

Rapçiler bunu umursuyor mu? Popu öldürdük falan diye geziyorlar mı? Adamların dünya umurunda değil. Adamların yaptığı müzik bunu gerektiriyor… Öylesi böylesi yok hayatta trendler vardı. Keyfine bakalım. Bizim bazı popçularımız da rap yapıyor çok keyifli… Müzisyen her tarzı deneyebilir… Bizim memleketimizde ölmeyecek tek bir şey var o da Türk Halk Müziği…" diyerek isyan etti.

2019’dan umduğunu bulamadığını söyleyen Derici, "Her yıla girerken beklentilerimiz oluyor, Allah’a şükür güzel bir yıldı ama ben aşk kadınıyım. Böyle güzel bir şey yaşayamadım eve kapanıp aileyle vakit geçirdi. Yıllar sonra hayatım gözümün önünden geçerken bu yılı görmeyeceğim yani" dedi. (Uçankuş)

