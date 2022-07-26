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İrem Derici'den Hasan Can Kaya’nın "Görüntülü arayayım belki soyunur" sözüne olay yanıt: Ara dene

26.07.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında izleyicisine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek isterdin?” diye sordu. İzleyicinin “İrem Derici” cevabını vermesi üzerine Kaya, “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” dedi. İrem Derici ise sosyal medya hesabından Kaya'ya yanıt vererek "Ara dene" dedi.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının son bölümüne İrem Derici diyaloğu damga vurdu. Kaya, seyircileriyle keyifli sohbetine önceden hazırlanan soruları sordu.

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"GÖRÜNTÜLÜ ARAYAYIM BELKİ SOYUNUR"

Programın sonralarına doğru ise yaptığı espriyle İrem Derici’ye gönderme yaptı. Kaya izleyicilerine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti. Bir konuşanın soruya “İrem Derici” yanıtını vermesi üzerine ünlü sunucu “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” diyerek seyircisinin cevabını ti’ye aldı.

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"ARA DENE"

İrem Derici ise Twitter hesabından Kaya'ya yanıt vererek "Ara dene karşim" dedi. Derici'nin paylaşımına Hasan Can Kaya da emojiyle yanıt verdi.

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İrem Derici
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