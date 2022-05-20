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İrem Derici'den olay açıklama! "Babam daha fazla çocuk yapmasın"

20.05.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, bir törende sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde ayrıldığı Cem Belevi ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Şarkıcı, "Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı" sorusuna verdiği yanıtla da olay oldu.

İrem Derici'den olay açıklama! "Babam daha fazla çocuk yapmasın"

Eski sevgilisi Cem Belevi tarafından iki kere ihanete uğradığı öğrenilen İrem Derici, bir törende sahne aldı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan şarkıcı, babasının boşanma olayıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"ANNEM DEĞİL O"

"Anneniz ve babanızın ayrılık haberleri çıktı." sorusuna ünlü şarkıcı, "O da mı çıktı? Ama o benim annem değil. Annem ile babam 1992 yılında boşandılar, ben beş yaşındaydım. Ben çok sorunlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, buna ekleyebileceğiniz bir sürü problem.

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"UMRUMDA DEĞİL"

Mevzusu geçen hanım benim babamın eşi. Aralarında ne geçti, ne oldu hiçbir fikrim yok. Gram umurumda değil. Babam da keza benim aşk hayatımı gram umursamaz. O yüzden sırf adamcağız ünlü babası diye devamlı boşanma haberlerinde.

"DAHA ÇOCUK YAPMASIN"

Ben de boşanalı bu arada yedi yıl oldu. Allah mutlu mesut etsin, iki tarafa da başarılar diliyorum hayatlarında. Babam da umarım daha fazla çocuk yapmaz, yeter."


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İrem Derici
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