İrem Derici'den sevgilisine ilginç çağrı

Şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde ayrıldığı ve sonrasında tekrar barıştığı dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyor. Derici ile dansçı sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları, sosyal medyayı salladı.
"DUDAKLARINA VURULDUĞUM"
Dansçı Ataberk Özdene, sevgilisi İrem Derici'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Dudaklarına vurulduğum" yorumunu yazdı.
"YOL YAKINKEN TERK ET BENİ"
Ünlü şarkıcıdan gelen esprili cevap ise herkesi şaşırttı: Yol yakınken terk et beni.
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