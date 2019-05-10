MAGAZİN

İrem Derici'den sevgilisine ilginç çağrı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşayan İrem Derici, sevgilisine ilginç bir çağrıda bulundu. Derici, sevgilisine "Yol yakınken terk et beni" dedi.

İrem Derici'den sevgilisine ilginç çağrı

Şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde ayrıldığı ve sonrasında tekrar barıştığı dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyor. Derici ile dansçı sevgilisi Ataberk Özdene'nin mesajları, sosyal medyayı salladı.

"DUDAKLARINA VURULDUĞUM"

Dansçı Ataberk Özdene, sevgilisi İrem Derici'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Dudaklarına vurulduğum" yorumunu yazdı.

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"YOL YAKINKEN TERK ET BENİ"

Ünlü şarkıcıdan gelen esprili cevap ise herkesi şaşırttı: Yol yakınken terk et beni.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Ataberk Özdene instagram

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