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  4. İrem Derici’den yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

İrem Derici’den yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, Türkiye Netflix listesinde en çok izlenen filmler arasına giren '365 Days' adlı yapımın başrol oyuncusu Michele Morrone'nin Instagram hesabında dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Karantina sürecini evinde geçiren ve bu süre zarfında son derece sıkılan şarkıcı İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeyi bildi.

Düşüncelerini dobra bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyen ve çoğu zaman hakkında yapılan yorumlara da aldırmayan Derici bu defa oyuncu Michele Morrone’nin Instagram’dan yaptığı canlı yayına yazdığı notla gündeme geldi.

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Ülkemizde de en çok izlenen filmler arasına giren ‘365 Days’ adlı erotik sahneler içeren yapımın yakışıklı başrol oyuncusundan etkilenen Derici, canlı yayının altına: “Aşkım maske tak geberme! Daha boy boy çocuklarımız olacak” yazdı.


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