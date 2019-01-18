MAGAZİN

İrem Derici'den yüzüklü paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Popçu İrem Derici, konserlerde birlikte sahne aldığı dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri olay olan çift aşklarını gizlemeden yaşıyor.

İrem Derici'den yüzüklü paylaşım!

İrem Derici, sosyal medya sayfasının hikaye bölümünden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yüzüklü bir paylaşım yapan Derici’nin bu hareketi, akıllara ‘Evleniyorlar mı?’ sorusunu getirdi.

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“3’ER 5’ER GELİN”

Sosyal medya sayfasından “Çünkü insanların yüksek bir yüzdesi leş festivali oğlum. İki güzel fotoğrafını paylaşırız, olan senin marshmallow kalbine, zeytin gözüne olur. Teker teker gelmeyin, 3’er 5’er gelin. Tek tek uğraşmak çok sıkıcı” açıklamasına yer veren Derici, bir anlamda kendisini eleştirenlere de meydan okumuş oldu.

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İrem Derici ataberk özden yüzüklü paylaşım

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