HABER
  4. İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu

İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Karfest'te sahne alan şarkıcı İrem Derici, eksi 4 derecede konser verirken, kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Karfest'te sahne alan şarkıcı İrem Derici, eksi 4 derecede konser verirken, kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'nin yamaçlarındaki Sisli Vadi'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nce ortak düzenlenen Karfest'te eğlence İrem Derici konseri ile devam etti. İrem Derici hava sıcaklığının eksi 4 derece olarak ölçüldüğü karla kaplı festival alanındaki binlerce hayranını 'Kalbimin tek sahibine', 'Acemi balık' gibi sevilen şarkıları ile coşturdu. Saat 19.00'da başlayan konser yaklaşık 2 saat sürerken, hayranları İrem Derici'nin şarkılarına eşlik edip, dans etti. İrem Derici'nin ardından yerel sanatçılar sahne aldı.
Konser öncesinde festivalde yapılan etkinlikleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sürekli söylüyoruz. 'Mutlu şehir Kocaeli' diyoruz. Mutlu şehir işte bu arkamızda gördüğünüz etkinlik. Bu insanlar mutlular. Çocuklar, gençler, yaşlılar, babalar, anneler, hepsi buradalar. Çocuklarıyla birlikte eğleniyorlar. Eğer bunu yapmaya devam edersek burası çok daha mutlu bir şehir olacak. Bu ilk etkinliğimiz ama inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek ve burası çok çok daha güzel bir turizm merkezi olacak. Kartepe ve birçok ilçemizde bizim turizm ile ilgili birçok şey yapma şansımız var. Bu bir başlangıç, inşallah bundan sonraki dönemde Kocaeli'nin hem denizi, hem dağları, bütün bu doğal güzellikleri çok daha güzel bir şekilde tanıtılacak. Kocaeli aynı zamanda turizmin de muhteşem bir merkezi olacak. Kocaeli aynı zamanda bir festivaller şehri olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralıElazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi

18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar açıklandı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.