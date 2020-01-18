HABER
  4. İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu

İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:13 | Son Güncelleme

  KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Karfest'te sahne alan şarkıcı İrem Derici, eksi 4 derecede konser verirken, kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Karfest'te sahne alan şarkıcı İrem Derici, eksi 4 derecede konser verirken, kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'nin yamaçlarındaki Sisli Vadi'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nce ortak düzenlenen Karfest'te eğlence İrem Derici konseri ile devam etti. İrem Derici hava sıcaklığının eksi 4 derece olarak ölçüldüğü karla kaplı festival alanındaki binlerce hayranını 'Kalbimin tek sahibine', 'Acemi balık' gibi sevilen şarkıları ile coşturdu. Saat 19.00'da başlayan konser yaklaşık 2 saat sürerken, hayranları İrem Derici'nin şarkılarına eşlik edip, dans etti. İrem Derici'nin ardından yerel sanatçılar sahne aldı.
Konser öncesinde festivalde yapılan etkinlikleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sürekli söylüyoruz. 'Mutlu şehir Kocaeli' diyoruz. Mutlu şehir işte bu arkamızda gördüğünüz etkinlik. Bu insanlar mutlular. Çocuklar, gençler, yaşlılar, babalar, anneler, hepsi buradalar. Çocuklarıyla birlikte eğleniyorlar. Eğer bunu yapmaya devam edersek burası çok daha mutlu bir şehir olacak. Bu ilk etkinliğimiz ama inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek ve burası çok çok daha güzel bir turizm merkezi olacak. Kartepe ve birçok ilçemizde bizim turizm ile ilgili birçok şey yapma şansımız var. Bu bir başlangıç, inşallah bundan sonraki dönemde Kocaeli'nin hem denizi, hem dağları, bütün bu doğal güzellikleri çok daha güzel bir şekilde tanıtılacak. Kocaeli aynı zamanda turizmin de muhteşem bir merkezi olacak. Kocaeli aynı zamanda bir festivaller şehri olacak dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç görüntüler! Böyle parçaladılarKorkunç görüntüler! Böyle parçaladılar
Harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyorHarçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonuYüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

4 kardeşin intiharı Türkiye'yi sarsmıştı! 'Robin Hood' yardımı

4 kardeşin intiharı Türkiye'yi sarsmıştı! 'Robin Hood' yardımı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Amasya'da 19 yaşındaki genç harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

Harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

7 ayrı suçtan aranıyordu! Böyle yakalandı

Denizli'de 5 saat süren dev fuhuş operasyonu! 50'yi aşkın kadın gözaltında

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.