İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’nda düzenlenen kar festivalinde sahne alan İrem Derici, sıfırın altında 4 derecede festival alanını dolduran hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.

Kış turizminin önemli adreslerinden birisi olan Kartepe’de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak Karfest, Samanlı Dağları’nda başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında düzenlenen festivale Kocaeli, İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere çok sayıda vatandaş akın etti. Vatandaşların adeta akınına uğrayan konserde ünlü pop sanatçısı İrem Derici de sahne alarak vatandaşları coşturdu. Yaklaşık 2 saat süren konserde sıfırın altında 4 derecede İrem Derici, şarkılarıyla vatandaşlar, “Kalbimin tek sahibine”, “Evlenmene bak”, “Acemi balık” başta olmak üzere söylediği şarkılarla vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

“Burası insanların yüzünü güldüren bir şehir olacak”

Konser öncesinde festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mutlu şehir Kocaeli diyorum. Kocaeli şehir arkamızdaki bu inşalar. Bu insanlar gençleriyle, çocuklarıyla yaşlısıyla buradalar. Eğer bunu yapmaya devam edersek çok daha mutlu bir şehir olacağız. Bu ilk etkinliğimiz, bundan sonra da devam edecek. Burası çok çok daha güzel bir turizm merkezi olacak. Kartepe’de bizim turizm ile ilgili birçok şey yapma şansımız var. Bu bir başlangıç. Bundan sonraki döneminde Kocaeli’nin hem denizleri hem de dağlarındaki turizm güzellikleri çok güzel bir şekilde tanıtılacak. Kocaeli aynı zamanda turizmin merkezi, festivaller şehri olacak. Burası insanların yüzünü güldüren bir şehir olacak” dedi.