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İrem Derici erkek kardeşi ile pozunu paylaştı! Demet Akalın kayıtsız kalamadı

07.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile doludizgin aşk yaşayan İrem Derici şimdi de erkek kardeşiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı yıllardır adeta sır gibi sakladığı kardeşini sosyal medya hesabından paylaştı. Derici'nin bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken Demet Akalın'ın yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

İrem Derici erkek kardeşi ile pozunu paylaştı! Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Son günlerde aşk haberleriyle sık sık gündeme gelen İrem Derici bu defa erkek kardeşiyle birlikte yaptığı bir paylaşımla çok konuşuldu. Derici, uzun bir süredir görüşemediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu.

Derici kardeşi ile karesine; "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" notunu düştü.

irem paylaşım

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına Demet Akalın'da kayıtsız kalamadı ve "Gerçek kardeşin mi aaa ben şok" yorumunu yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

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