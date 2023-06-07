İrem Derici erkek kardeşi ile pozunu paylaştı! Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Son günlerde aşk haberleriyle sık sık gündeme gelen İrem Derici bu defa erkek kardeşiyle birlikte yaptığı bir paylaşımla çok konuşuldu. Derici, uzun bir süredir görüşemediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu.

Derici kardeşi ile karesine; "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına Demet Akalın'da kayıtsız kalamadı ve "Gerçek kardeşin mi aaa ben şok" yorumunu yaparak şaşkınlığını dile getirdi.



