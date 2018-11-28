İrem Derici estetiğe ne kadar ödediğini açıkladı

Şarkıcı İrem Derici estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Derici bu sefer de estetiklerine ne kadar ne kadar harcama yaptığını açıkladı.

İrem Derici burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin euro ödemiş. Derici bu açıklamayı katıldığı bir soru cevap etkinliğinde açıkladı.

Derici daha 16 yaşındayken burun estetiği yaptırabilmek için duvara kafa atıp burnunu kırdığını da itiraf etmişti. Ancak Derici bununla da yetinmeyip ikinci burun ameliyatını ise O Ses Türkiye'de ünlü olmadan önce yaptırmıştı.



