MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici evlilikte dört öpücük formülünü anlattı

İrem Derici evlilikte dört öpücük formülünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

İrem Derici konuk olduğu ‘Umarım Annem Dinlemez’ adlı podcast’te babasının (Hulisi Derici) evliliklerde dört öpücük formülü olduğunu anlattı.

İrem Derici evlilikte dört öpücük formülünü anlattı

İrem Derici, konuk olduğu programda babası Hulisi Derici’nin evliliğinde 4 öpücük formülü kullandığını söyledi. Popçu, babasının formülünü şöyle açıkladı:

“DÖRT ÖPÜCÜK OLMAZSA OLMAZ”

“İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider.”

rizaesnedemir-660x365

“BİZ 1.5 ÖPÜCÜKTE KALMIŞIZ”

Radyocu Rıza Esendemir ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan İrem Derici, “Sizde ilk hangisi bitti?” sorusuna şöyle cevap verdi: “İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz” ifadelerini kullandı.

İrem Derici Eylül 2014’te evlendiği Rıza Esendemir’le anlaşmalı olarak 2016’nın Mart ayında tek celsede boşanmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu olduMehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu!

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu!

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu

Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu

Emily Ratajkowski üstsüz fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Sokağa çıkma yasağına takılan Sevim Emre yaşını inkar etti

Sokağa çıkma yasağına takılan Sevim Emre yaşını inkar etti

Fatih Ürek eski dostu Demet Akalın'ı sildi! 'Benim için bitti'

'Dedikoducu' demişti! 'Asla barışmam'

Rihanna dünyanın en zenginler listesine girdi

Dünyanın en zenginler listesine girdi

Ceyda Düvenci: 'Oruç tutmuyor musunuz?' diye soracak olanlara…

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.