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İrem Derici: Flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu sabah programında aşk hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Derici yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici: Flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil

Renkli sosyal medya paylaşımları ile özellikle karantina döneminde kendisinden bolca söz ettiren İrem Derici, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın konuğu oldu. Canlı yayına çıktıktan sonra kendisiyle ilgili bir röportajı yayına verilen Derici, aşk hayatıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Muhabirin, İrem Derici’ye aşk hayatı üzerinden yönelttiği ‘Flörtöz biri misiniz?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Mutfak eşyası olsaydım fritöz olurdum sırf telaffuzu kulağa flörtöz kelimesini çağırıştırıyor diye… Ben flörtten besleniyorum, hoşuma gidiyor heyecan… flörtöz insanlar tatlıdır.”

Yaşadığı aşklarda çevrenin kendisine ne diyeceğine pek de aldırmadığını söyleyen Derici, “insanlara iltifat etmeyi severim, yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat etmeyi severim o yüzden flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil” şeklinde konuştu.

Hayranıyla ilişki yaşama konusuna soğuk olmadığını söyleyen Derici, “Her ilişki biriciktir ve tabii ki bir hayranımla ilişki yaşayabilirim” ifadelerini kullandı.

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