İrem Derici göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle rüzgar gibi esti!

Şarkıcı İrem Derici güzel sesinin yanına olay yaratan açıklamaları ve cesur sahne kıyafetleriyle de dikkati üzerine çekiyor. İrem Derici dün gece Denizli Çal Belediyesi'nde sahne aldı. Derici sahnede turuncu göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. İrem Derici, sahne aldığı sırada çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

TURUNCU ELBİSESİYLE SAHNE ALDI

Her fırsatta Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Derici cesur pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İrem Derici son olarak Denizli'de aldığı sahnede giydiği göğüs dekolteli turuncu elbisesiyle çekildiği pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o pozları;



