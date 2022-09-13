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İrem Derici göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle rüzgar gibi esti!

13.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici sık sık sahne alan şarkıcılardan biri. Hem sesi hem de sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Bayılıyorum memelerime" diyerek olay olmuştu. Güzel şarkıcı dün akşam Denizli'de aldığı sahneden göğüs dekolteli kostümü ile çekildiği pozları dikkat çekti.

İrem Derici göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle rüzgar gibi esti!

Şarkıcı İrem Derici güzel sesinin yanına olay yaratan açıklamaları ve cesur sahne kıyafetleriyle de dikkati üzerine çekiyor. İrem Derici dün gece Denizli Çal Belediyesi'nde sahne aldı. Derici sahnede turuncu göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. İrem Derici, sahne aldığı sırada çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

TURUNCU ELBİSESİYLE SAHNE ALDI

Her fırsatta Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Derici cesur pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İREM DERİCİİ

İrem Derici son olarak Denizli'de aldığı sahnede giydiği göğüs dekolteli turuncu elbisesiyle çekildiği pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o pozları;

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ 2

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ 3

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ 4

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ 5

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ 6

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ 7

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