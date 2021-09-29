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İrem Derici hayalini gerçekleştirdi! Harbiye'yi salladı

29.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. İrem'in kariyerinin ilk Harbiye konserinde tüm biletler tükendi.

İrem Derici hayalini gerçekleştirdi! Harbiye'yi salladı

İrem Derici dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. İrem'in kariyerinin ilk Harbiye konserinde tüm biletler tükendi.

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"HAYALİ GERÇEK OLDU"

Yıllar önce katıldığı Beyaz Show’da Beyazıt Öztürk’e en büyük hayalinin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser vermek olduğunu söyleyen İrem Derici hayalini gerçekleştirdi. Konserine saatler kala açık hava sahnesini dolduran hayranlarına müzik ziyafeti çeken İrem Derici,adını 2021 yazının en büyük şovu ile Harbiye sahnesine yazdırdı.

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Kariyeri boyunca katıldığı programlar, hakkında çıkan gazete kupürlerinden hazırlanan bir VTR ile başlayan konserin açılış şarkısı "Ben Tek Siz Hepiniz" oldu.

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Provaları yaklaşık 2 ay süren ve 150 kişilik büyük bir ekiple çalışan İrem Derici, hitleri ve özel olarak seçtiği coverlardan oluşan 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.

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30 DANSÇI EŞLİK ETTİ

İrem Derici Harbiye konserinde 4 farklı kostüm giydi. İki bölümden oluşan konserde İrem Derici özel güvenlik eşliğinde gelen ve sahnede taktığı özel tasarım, 2 milyon TL değerindeki pırlanta yüzük ve kolyeleri ile de göz kamaştırdı. Renk efektleri ve ışık oyunlarıyla görsel bir şölene dönüşen konserinde İrem Derici ‘ye 30 dansçı eşlik etti.

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İKİNCİ YARIDA SÜRPRİZ

İrem Derici Harbiye konserinin ikinci yarısında prodüktör Alper Atakan ve rapçi Sefo'yu sahnesinde ağırladı.

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Prodüktör Alper Atakan ile birlikte yaptıkları dijital müzik platformlarında ve radyo listelerinde zirveden inmeyen "Affeder mi Aşk Bizi?"yi sahnede ilk kez birlikte yorumlayan Derici ve Atakan, heyecanlarını seyircileri ile paylaştı.
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Son dönemin en başarılı genç rapçilerinden Sefo ilk kez bir sanatçının sahnesine, İrem Derici'ye konuk oldu. İrem Derici ve Sefo, Sofu’nun dijital platformlarda 100 milyona yakın dinlenen "Toz Duman" ve "Bilmem mi?" şarkılarında düet yaptı. Bu iki farklı performans ile İrem Derici müzikal çeşitliliğini de ortaya koyarak izleyiciden büyük alkış aldı.

İREM DERİCİ ve SEFO

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İrem Derici, Harbiye'de gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Derici; "Ağlamam çok zordur ama bu sevgi karşılığında mutluluk gözyaşlarım bunlar iyi ki varsınız… Bu sahne benim hayalimdi, sayenizde hayal gerçek oldu." diyerekHarbiye'yi dolduran binlerce İstanbulluyu selamladı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

İrem Derici ‘nin ilk Harbiye konserine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Derici'nin kardeşleri, babası Hulusi Derici, Enis Arıkan, Sinan Akçil, Burcu Kıratlı Akçil, Ahmet Çelenk, Bedük, Onur Büyüktopçu, Kerimcan Durmaz, Ece Seçkin, Derya Uluğ, Fırat Çelik, Burak Altındağ, Cem Bekar, Bedük gibi isimler de vardı.

ENES BATUR

SİNAN AKÇİL ve VURCU KIRATLI


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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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