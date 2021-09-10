İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün

28 Eylül Salı akşamı Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan İrem Derici, “Dünya standartlarında bir konser izleyeceksiniz” açıklamasını yaptı.

Provaları yaklaşık iki ay süren ve 130 kişilik bir ekiple çalışan popçu, “Dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün” diyerek, esprili diliyle iddiasını ortaya koydu.

ÖZEL SAHNE TASARLANDI

Haftada iki gün dansçılarıyla provalar yapan İrem Derici’ye özel sahne tasarlanırken, sahne arkasında kullanılacak efektler Amerika’dan satın alındı. “Bu hazırlıklar benim dinleyicime bir teşekkürüm” diyen ünlü şarkıcının, İlk Harbiye Açıkhava konserinin şovu için 200 bin TL harcadığı öğrenildi.

