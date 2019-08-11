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İrem Derici İzmir Optimum’u salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

İzmir Optimum “Bahçe Konserleri” kapsamında bu hafta ünlü pop sanatçısı İrem Derici sahne aldı.

İzmir Optimum “Bahçe Konserleri” kapsamında bu hafta ünlü pop sanatçısı İrem Derici sahne aldı. Müthiş enerjisi ile sevenleri ile buluşan İrem Derici dansları ve şarkılarıyla Optimum’u coşturdu.
Optimum ziyaretçileri bu hafta ünlü yıldız İrem Derici ile bayramı karşıladı. "Bahçe Konserleri" kapsamında İzmirli hayranları ile buluşan İrem Derici sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu sahnede yerinde duramadı. Hayranları ile bol bol sohbet eden İrem Derici danslarıyla da konsere katılan sevenlerini coşturdu. Genç ve başarılı şarkıcı bir hayranını da kıramayarak sahneye davet etti, onunla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.
"Sinopluyum ama çocukluğumdan bu yana kendimi İzmirli hissediyorum” diyen İrem Derici, İzmir’i ve duruşunu çok sevdiğini söyledi. İzmirlilerle birlikte coşan İrem Derici bir saat boyunca Optimum’da müzik keyfini zirveye taşıdı, ziyaretçilere unutamayacakları bir konser yaşattı.

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