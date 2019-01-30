HABER

İrem Derici Kocaeli’de hayranlarını coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin 3.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin 3. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sahneye çıkan İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin (AVM) 3. açılış yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Alışveriş merkezinde gerçekleşen konsere Derici hayranları yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Ataberk Özdene’nin de aralarında olduğu dans ekibi ile sahnedeki gösteri ile hayran bıraktı. “Dantel”, “Nabza Göre Şerbet”, “Zorun Ne Sevgilim” başta olmak üzere yaklaşık 10 şarkısını seslendiren Derici’ye hayranları konser boyunca eşlik etti. Konser sırasında hayranları ile sohbet de eden Derici, alışveriş merkezinin yıl dönümü pastasını da kesti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından ünlü şarkıcı hayranlarına veda etti.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadıÖzlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Öne çıkan magazin haberleri

Öne çıkan magazin haberleri

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Hadise’yi yıkan haber

Hadise’yi yıkan haber

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.