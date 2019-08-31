HABER

İrem Derici konseri sonunda havai fişek arabasında patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 00:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ünlü sanatçı İrem Derici’nin konseri sonrası havai fişek arabasında yangın sonrası patlama meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı.

İrem Derici konseri sonunda havai fişek arabasında patlama

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ünlü sanatçı İrem Derici’nin konseri sonrası havai fişek arabasında yangın sonrası patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Sahne sonrası havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteri sorasında havai fişek arabası içinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası araba bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İrem Derici konseri sonunda havai fişek arabasında patlama

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktüDenizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (2)- YenidenAntalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.