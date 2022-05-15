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  4. İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

15.05.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlemeye gittiği konserde, bazı seyirciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Konser alanında ortam bir anda gerildi. İki grup Demir bariyerleri birbirlerine fırlattı. Çıkan kavga sebebiyle polis biber gazı kullanmak durumunda kaldı.

İrem Derici'nin İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde bugün akşam saatlerinde verdiği konser olaylı geçti.

İREM DERİCİ KONSERİNDE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici'yi dinlemeye gelen 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

DEMİR BARİYERLERİ YERİNDEN ÇIKARIP BİRBİRLERİNE FIRLATTILAR

Yaşanan gerginliğin ardından tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartıp tartıştıkları kişilere doğru fırlattı.

İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

İrem Derici'nin konserinde yaşanan kavgada 2 grubu ayırmak isteyen polis ekipleri biber gazı kullanmak durumunda kaldı.

İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

OLAYLI İREM DERİCİ KONSERİNDE BAYILANLAR OLDU

Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre bir kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan konserde yaşanan arbede esnasında bayılan kişilerin olduğu öğrenildi.

İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

İrem Derici konserini dinlemeue gelen 2 grup arasında çıkan kavga sebebiyle "Yapmayın çocuklar!" diyerek uyarıda bulunsa da bir müddet sınra sahneden indi. Konser yarıda kaldı. Olay konserde bulunan diğer kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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İrem Derici
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