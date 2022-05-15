İrem Derici konserinde kavga! Konser alanı adeta savaş alanına döndü: Demir bariyerleri birbirlerine fırlattılar!

İrem Derici'nin İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde bugün akşam saatlerinde verdiği konser olaylı geçti.

İREM DERİCİ KONSERİNDE ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici'yi dinlemeye gelen 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

DEMİR BARİYERLERİ YERİNDEN ÇIKARIP BİRBİRLERİNE FIRLATTILAR

Yaşanan gerginliğin ardından tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartıp tartıştıkları kişilere doğru fırlattı.

İrem Derici'nin konserinde yaşanan kavgada 2 grubu ayırmak isteyen polis ekipleri biber gazı kullanmak durumunda kaldı.

OLAYLI İREM DERİCİ KONSERİNDE BAYILANLAR OLDU

Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre bir kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan konserde yaşanan arbede esnasında bayılan kişilerin olduğu öğrenildi.

İrem Derici konserini dinlemeue gelen 2 grup arasında çıkan kavga sebebiyle "Yapmayın çocuklar!" diyerek uyarıda bulunsa da bir müddet sınra sahneden indi. Konser yarıda kaldı. Olay konserde bulunan diğer kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



