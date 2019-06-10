MAGAZİN

İrem Derici neden popçu olduğunu açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız mayıs ayının son günlerinde çıkardığı albümü ile konuşulan şarkıcı İrem Derici, esprili sosyal medya paylaşımı ile gülümsetti.

İrem Derici neden popçu olduğunu açıkladı

Çıkardığı albüm üzerinden sevenlerini 90’lı yılların şarkıları ile buluşturan İrem Derici, bir yandan albüm reklamları ve röportajları ile koştururken bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdilerde tamamen işe yoğunlaştığından dolayı ağır bir tempoda koşturan Derici, botoks için geldiği bir mekandan paylaştığı karenin altına yazdıklarıyla neden popçu olduğunu açıkladı.

İşte İrem Derici’nin o esprili paylaşımı…

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“Sırf sabah 06:30’da uyanmayayım diye popçu oldum, ya hiç uyumuyorum ya da 07:00 dedin mi horoz gibi dikiliyorum. Poz verdiğim yer de evim değil, botox’a geldim… MUKADDERAT”


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