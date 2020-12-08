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İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici! Kopyası gibi

08.12.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve yeni çıkardığı şarkıyla gündemde olan başarılı şarkıcı İrem Derici'nin erkek kardeşini görenler şaşkına döndü.

Kötü günleri geride bıraktıktan sonra kendisini kariyerine veren İrem Derici, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında.

Sosyal medyada kendisine yapılan müstehcen yorumu cevapsız bırakmayan İrem Derici gündemden düşmüyor.

İrem Derici bel altı yoruma öyle bir yanıt verdi ki...İrem Derici bel altı yoruma öyle bir yanıt verdi ki...

Başarılı ismin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi olduğunu çok az kişi biliyor.

İşte bu zamana kadar gözlerden uzak kalan İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici...

Ünlüler ve kardeşleri

Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli Instagram'da beğeni topladı.
'Cennet Mahallesi' ve 'Bir Demet Tiyatro' gibi büyük projelerde severek izlediğimiz ve 'Tirbuşon Berkant' karakteriyle hafızlara kazınan Serhat Özcan, Reha Özcan'ın ağabeyi...

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Oyunculuk mesleğini severek icra eden iki kardeşin arasında yalnızca 4 yaş bulunuyor.
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğunu öğrenildi.
Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.
57 yaşındaki Hakan Peker'in bir de kardeşine bakın.
Hakan Peker annesi ve 58 yaşındaki abisi Zafer Peker ile.
Zafer Peker
İşte Büşra Develi'nin kardeşi, Dilara Develi.
İşte oyuncu Barış Arduç ve kardeşleri.
Barış Arduç ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber.
İşte oyuncu Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik.
Bekir Biricik
Bekir Biricik
Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da kendisi gibi oyuncu
Efecan Şenolsun
Efecan Şenolsun
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yönetmenlik yapan kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.
Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.
Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüntülendi.
İşte Pınar Altuğ ve kardeşi Kartal Altuğ.
Survivor 2017'nin en iyi kadın yarışmacılarından Sema Apak'ın ikizini görenler benzerlikleri karşısında gözlerine inanamıyor.
İşte Sema Apak'ın ikizi Seda...
Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin gerçek hayattaki kardeşlerini gördünüz mü?
Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Güneş Duru- Doğan Duru
Hazal Filiz & Deniz Küçükköse
Songül Öden
Songül Öden ve ablası
Serkan & Erken Çayoğlu
Şeyma Subaşı erkek kardeşiyle olan bir fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
İşte Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi.
Ozan Berk Subaşı
Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu
Hazal Filiz ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse
İşte oyuncu Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız...
Meltem Cumbul ve ablası
Gonca Vuslateri
Aslı Vuslateri
Meryem Uzerli, şimdilik yeni projeler için beklemede olsa da hayranlarının özlemlerini gidermek adına zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.
Ailesine düşkünlüğüyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı ismin paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İki erkek kardeşi ve bir de kız kardeşiyle çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Uzerli, bu mutlu aile fotoğrafına...
“Kardeş aşkı” notunu düşmüş. Meryem Uzerli’nin bu karede dikkat çeken özelliği ise şimdikine oranla daha kilolu görünmesi.
Ebru Gündeş
İşte Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş
İşte Ebru Şallı'nın kardeşi, Funda Şalıı...
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