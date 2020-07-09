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İrem Derici: Onlar terlemezler, küfür etmezler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Karantina döneminin en çok konuşulan ünlülerinden olan İrem Derici, "Sektördeki herkes kameralara oynuyor. Onlar terlemezler, küfür etmezler!" dedi

İrem Derici: Onlar terlemezler, küfür etmezler!

İrem Derici katıldığı bir Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Bulaşmasını istemediğin biri var mı?" sorusuna, "Bana kimse bulaşmasın, sarmayın bana, kendi dünyamda çok mutluyum" yanıtını verdi.

Dobra Adam kanalında, "Kameralara oynadığını düşündüğün kimse var mı?" sorusu yöneltilen Derici, "Sektördeki herkes kameralara oynuyor" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı, "Onlar iyi yapıyor, hatalı olan benim; onlar küfür etmez, onlar her sabah mis gibi uyanır, sivilceleri, gözenekleri yoktur, terlemezler, korkmazlar, bu özellikler sadece bende var" dedi.

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