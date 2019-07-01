MAGAZİN

İrem Derici podyuma çıktı! Cesur tercihler...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Çeşme'de gerçekleştirilen defilede, ünlü pop şarkıcısı İrem Derici de podyuma çıktı. Giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çeken Derici, İstanbul'a dönmek için gittiği havalimanında da ise bavulunun unutulduğunu fark edince sinirlendi.

İrem Derici podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Modacı Cihan Nacar'ın yeni kreasyonlarının tanıtıldığı defilede ünlü şarkıcı İrem Derici de podyuma çıktı. İrem Derici, siyah ve beyaz olmak üzere iki kıyafet taşıdı. Siyah kıyafeti transparan modeliyle, beyaz kıyafeti ise derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

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Alaçatı'daki bir eğlence mekânında düzenlenen defileyi, İzmir ile İstanbul iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yanı sıra ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, pop şarkıcısı Nilüfer Yumlu ve kızı Ayşe Naz Yumlu da izledi. Oldukça heyecanlı görünen İrem Derici, defile sonrasında modacı Cihan Nacar'la podyuma çıkarak izleyenleri selamladı.

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BAVUL KRİZİ!

Defile sonrası İstanbul'a dönmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na giden İrem Derici'nin bavulunun yanında olmadığı ortaya çıktı. Bavulunun otelde unutulduğu düşünülen Derici'nin bu duruma öfkelendiği öğrenildi.

DHA

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