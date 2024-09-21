İrem Derici Saba Tümer'e konuk oldu! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Et ete değince...'

MYNET-Özel hayatı, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile gündemden düşmeyen İrem Derici özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı İrem Derici bu defa özel hayat açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan ünlü isim özel hayatını hiç çekinmeden anlattı.

ÖZEL HAYAT İTİRAFLARI ŞAŞIRTTI

Derici, eskiden beri hayatına giren herkesi her gün stalkladığını ve bu sadece meraktan yaptığını ifade etti. Hayatına giren erkeklerin peşinden ayrılmadığını hatta evden bile gitmediğini söyleyen Derici'ye Tümer 'ne yapıyorsun da gitmiyorlar bu kadar?' diye sordu.

'5 YILDA NORMAL ÇİFTLERİN YAŞADIĞI ŞEYLERİ...'

Derici ise '5 yılda normal çiftlerin yaşadığı şeyleri ben hızlandırılmış program şeklinde 6 ayda karşı tarafa yaşattığım için her şeyiyle manyak oluyorlar' dedi.

Tümer tüm bunların üzerine 'sen hiç eksinle filan arkadaş olarak kalmaz mısın?' diye sordu. İrem Derici de 'Neden kalayım? Et ete değince arkadaş filan olunmuyor' yanıtıyla sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Saba Tümer'in programındaki bu anlara kısa sürede yorum yağdı. İrem Derici'ye; '

'Kendine itiraf edemeyeceği şeyleri bile pat pat konuşabilen kadın', 'şimdiye kadar izlediğim en iyi programdı', 'samimiyet nedir nasıl taşınır görelim', 'şu kadının kıymetini bilin' gibi yorumlar yapıldı.