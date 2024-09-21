MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici Saba Tümer'e konuk oldu! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Et ete değince...'

İrem Derici Saba Tümer'e konuk oldu! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Et ete değince...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor'la tanınan Atakan Işıktutan'la yollarını ayırdıktan sonra gönlünü kaptırdığı yönetmen Gökhan Fırat ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan İrem Derici şimdi de 'özel hayat' itiraflarıyla dikkat çekti. Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan ünlü isim 'et ete değince arkadaş olunmuyor' sözleriyle dikkatleri yine üzerine çekti.

İrem Derici Saba Tümer'e konuk oldu! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Et ete değince...'

MYNET-Özel hayatı, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile gündemden düşmeyen İrem Derici özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı İrem Derici bu defa özel hayat açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan ünlü isim özel hayatını hiç çekinmeden anlattı.

İREM 2

ÖZEL HAYAT İTİRAFLARI ŞAŞIRTTI

Derici, eskiden beri hayatına giren herkesi her gün stalkladığını ve bu sadece meraktan yaptığını ifade etti. Hayatına giren erkeklerin peşinden ayrılmadığını hatta evden bile gitmediğini söyleyen Derici'ye Tümer 'ne yapıyorsun da gitmiyorlar bu kadar?' diye sordu.

saba 11

'5 YILDA NORMAL ÇİFTLERİN YAŞADIĞI ŞEYLERİ...'

Derici ise '5 yılda normal çiftlerin yaşadığı şeyleri ben hızlandırılmış program şeklinde 6 ayda karşı tarafa yaşattığım için her şeyiyle manyak oluyorlar' dedi.

irem

Tümer tüm bunların üzerine 'sen hiç eksinle filan arkadaş olarak kalmaz mısın?' diye sordu. İrem Derici de 'Neden kalayım? Et ete değince arkadaş filan olunmuyor' yanıtıyla sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Saba Tümer'in programındaki bu anlara kısa sürede yorum yağdı. İrem Derici'ye; '
'Kendine itiraf edemeyeceği şeyleri bile pat pat konuşabilen kadın', 'şimdiye kadar izlediğim en iyi programdı', 'samimiyet nedir nasıl taşınır görelim', 'şu kadının kıymetini bilin' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Saba Tümer
En Çok Okunan Haberler
Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

O paylaşım olay oldu! 'Doktor' iddiası kafaları karıştırdı!

O paylaşım olay oldu! 'Doktor' iddiası kafaları karıştırdı!

Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti

''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.