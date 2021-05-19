İrem Derici siyah bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Antalya Kalkan'a giderek yaz tatiline başlayan İrem Derici, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.



Derici'nin bikinili paylaşımından sonra takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Çok sayıda beğeni alan Derici, paylaşımına "Kalkan'da şeftalilerimi dışarı çıkardım" notunu düştü. Şarkıcı Demet Akalın da fotoğrafa "Abla yakıyorsun" yorumunu yazdı.



