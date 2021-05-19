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İrem Derici siyah bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

19.05.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici tam kapanmanın bitmesinin ardından soluğu Antalya Kalkan'da aldı. Yaz tatiline başlayan İrem Derici, siyah bikinisiyle verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.

İrem Derici siyah bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Antalya Kalkan'a giderek yaz tatiline başlayan İrem Derici, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Derici'nin bikinili paylaşımından sonra takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Çok sayıda beğeni alan Derici, paylaşımına "Kalkan'da şeftalilerimi dışarı çıkardım" notunu düştü. Şarkıcı Demet Akalın da fotoğrafa "Abla yakıyorsun" yorumunu yazdı.


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bikini İrem Derici
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