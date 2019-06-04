İrem Derici 'Türkiye'nin yeni nesil' Nostalji Kraliçesi…

Müzik listelerine kendisinin en sevdiği, mest olduğu şarkıları seslendirdiği albümü ile hızlı giriş yapan İrem Derici dijital dünyanın albüm ve şarkısı en çok dinlenen ve indirilen ismi olmayı ilk günden başardı.

İrem Derici ‘nin hem albümü “Mest Of” hem de albümünde yer alan 8 şarkısı satışa çıktığı andan itibaren 1 saat içinde Apple Music ve iTunes listelerinde 1 numaraya , diğer şarkıları da arka arkaya ilk 10 arasına yerleşti.

İrem Derici, yeni albümüyle yıllardır kimsenin elde edemediği bir başarıya ulaşırken “Acemi Balık” şarkısıyla da YouTube Trend Videolar arasında ilk 5 ‘e girmeyi başararak müzik severlerin ilgisini çekti.

Sosyal medya da yapılan “Türkiye’nin yeni nesil “Nostalji Kraliçesi…Popun yeni Muazzez Ersoy’u…” yorumlarına da “Bana gelen tüm yorumlar çok güzel. Beni inanılmaz mutlu ediyor. Yeni nesil “Nostalji Kraliçesi” ni de sevdim.” diyen İrem Derici önümüzdeki günlerde konser maratonuna başlıyor.



