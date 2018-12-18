MAGAZİN

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Kış turizm merkezi Uludağ’da düzenlenen bir festivalin ilk gününde İrem Derici hayranlarıyla buluştu.

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

İrem Derici hayranlarını coşturdu. 4 dansçı ile 2 saati aşkın sürede sahnede kalan Derici, dans performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Ben Tek Siz Hepiniz” şarkısı ile sahneye çıkan Derici, kendi albümlerindeki şarkıların yanı sıra diğer sanatçıların şarkılarını da seslendirdi. Konser esnasında hayranları ile sohbet eden İrem Derici, ağzının Uludağ kadar büyük olduğunu dile getirerek, “Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla.

[](#

Çünkü benim ağzım büyük, ben tükürüyorum. Ben şarkı söylerken tükürüyorum, o yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım. Bakar mısınız abi Uludağ kadar ağzım var, ben ne yapayım” dedi. İHA

PARTNEREn az radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri?En az radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri?
'Yemek yapan erkek seksi oluyor''Yemek yapan erkek seksi oluyor'
'İnşallah daha iyi olacak' demişti!'İnşallah daha iyi olacak' demişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Uludağ

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Acun tehlikede! "Getirin o kuşu pişirip yiyeceğim"

Tuba Ünsal'dan bornozlu poz

Yatağın içinden seksi paylaşım! Romantik yorum

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

'Portakal'ın faydaları saymakla bitmez' dedi ve ekledi...

Ece Vahapoğlu'ndan kötü haber!

Hamileydi... Kötü haber

Saba Tümer: Yemek yapan erkek seksi oluyor

'Yemek yapan erkek seksi oluyor'

Murat Özdemir'in eşi papağan vahşetinden önce şunları söylemişti

'İnşallah daha iyi olacak' demişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.