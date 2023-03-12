İrem Derici'ye aşk yaradı! Kasık ve göğüs dekoltesine bomba yorum

Cem Belevi ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan İrem Derici yeni aşka yelken açtı. Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile sevgili olan İrem Derici'ye aşk yaradı.

Düzenli olarak spor yapmaya başlayan Derici iddialı tarzıyla da dikkat çekti.

Şarkıcı İrem Derici sahneye bir göğsü dekolteli kasığına kadar da yırtmacı olan siyah elbiseyle çıktı.

Sahnedeki iddialı tarzıyla verdiği pozları paylaşan Derici "“İrem Derici’ye aşk yaradı.” Eee gudubet miydim ulan iki ay önce. BEN HEP BETONUM, SUS" yorumunda bulundu.



Şarkıcı sevgilisini de etiketleyek "Şanslı çocuksun he" yorumunda bulunmayı ihmal etmedi.



