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İrem Derici'ye aşk yaradı! Kasık ve göğüs dekoltesine bomba yorum

12.03.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatında sık sık hayal kırıklığı yaşayan İrem Derici aşkı Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'da buldu. İrem Derici'nin aşkı tam gaz devam ederken tarzı da gündem oldu. Kasık ve göğüs dekolteli halini paylaşan Derici'nin sözleri de gözlerden kaçmadı.

İrem Derici'ye aşk yaradı! Kasık ve göğüs dekoltesine bomba yorum

Cem Belevi ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan İrem Derici yeni aşka yelken açtı. Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile sevgili olan İrem Derici'ye aşk yaradı.

Düzenli olarak spor yapmaya başlayan Derici iddialı tarzıyla da dikkat çekti.

Şarkıcı İrem Derici sahneye bir göğsü dekolteli kasığına kadar da yırtmacı olan siyah elbiseyle çıktı.

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Sahnedeki iddialı tarzıyla verdiği pozları paylaşan Derici "“İrem Derici’ye aşk yaradı.” Eee gudubet miydim ulan iki ay önce. BEN HEP BETONUM, SUS" yorumunda bulundu.

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Şarkıcı sevgilisini de etiketleyek "Şanslı çocuksun he" yorumunda bulunmayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici dekolte sevgilisi

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