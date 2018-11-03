İrem Derici, yeni ilişkisine 2 ay ömür biçti

Şarkıcı İrem Derici Lider Şahin'den ayrılmasının ardında yeni bir aşka yelken açtı. Şu sıralar Genco Ecer ile birliktelik yaşayan genç şarkıcı, Kerimcan Durmaz ile Danla Bilic'in Youtube kanalına konuk oldu.

İrem Derici'nin yeni ilişkisini merak ettiklerini söyleyen ikili, soruları birbiri ardına sıraladı.

Şarkıcı, yeni aşkıyla 15 gündür birlikte olduğunu söyleyince Durmaz, ''Peki ne kadar biçiyorsun?'' sorusunu yöneltti. Soru üzerine Derici, ''Bilmiyorum, 2 ay olabilir'' yanıtını verdi.

''ANOREKSİYA DEĞİLDİM''

İrem Derici, hakkında çıkan ''PR ilişkisi'' haberine ise, '"Benim PR'a ihtiyacım yok, Genco'da Yunan heykeli gibi adam" Cevabını verdi.

Kendisine 'Yangın Ayşe' lakabını takan İrem Derici, sohbetin devamında, '' İkinci bir şans çok güzel şey biliyor musunuz? O dönem çok karışıktı. Çok aşıktım ilişkim bitti, Harun Kolçak öldü, ailemde büyük hastalıklar çıktı. Kanal D'de program yapıyorum ve programda epilepsi krizleri geçiriyorum. Çok berbat durumdaydım ama savaşmaya da devam ediyordum. Sonra bıraktım. Anoreksiya falan deniyordu ama anoreksiya falan değildi'' dedi.

